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52 минуты назад

Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире

ТК «Звезда»

Участнику онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным пришлось срочно эвакуироваться из-за обстрела украинскими националистами Донецка. За несколько минут до этого ветеран боевых действий Вадим Серик общался с главой государства. Молодой человек предложил создать на территории ДНР центры реабилитации для получивших увечья ветеранов спецоперации. Выслушав Вадима, президент выразил ему свое восхищение.

Известно, что украинские боевики обстреляли Донецк при помощи реактивных систем залпового огня «Град». На опубликованных очевидцами кадрах видны полыхающие квартиры и автомобили.

Путин высказался об участвующих в СВО россиянах

На место ЧП прибывают пожарные и врачи. Известно, что в результате обстрела есть пострадавшие. С места их увозят в каретах скорой помощи. Также известно о попадании реактивных снарядов в продуктовый магазин в центре столицы ДНР. Всюду видны осколки, строительный мусор, на земле валяются фрагменты фасада здания.

Происшествия,Видео,Владимир Путин,
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