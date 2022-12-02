Участнику беседы с Путиным пришлось эвакуироваться в прямом эфире

Участнику онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным пришлось срочно эвакуироваться из-за обстрела украинскими националистами Донецка. За несколько минут до этого ветеран боевых действий Вадим Серик общался с главой государства. Молодой человек предложил создать на территории ДНР центры реабилитации для получивших увечья ветеранов спецоперации. Выслушав Вадима, президент выразил ему свое восхищение.

Известно, что украинские боевики обстреляли Донецк при помощи реактивных систем залпового огня «Град». На опубликованных очевидцами кадрах видны полыхающие квартиры и автомобили.