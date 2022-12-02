Пушилин: ВСУ ударили по скоплению людей в Донецке

«Никакой нормальной оценки этих негодяев быть не может. Просто нелюди. Ударили по скоплению людей в пятницу вечером», — заявил Пушилин. Он также уточнил, что на территории, попавшей под удар, нет никаких военных объектов. «Есть магазин, остановка общественного транспорта рядом», — заключил врио главы ДНР.