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1 час назад

Пушилин: ВСУ ударили по скоплению людей в Донецке

Ura.Ruиещё 1

Украинцы ударили по скоплению мирных граждан в Донецке. Об этом корреспонденту URA.RU заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: ВСУ ударили по скоплению людей в Донецке
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Никакой нормальной оценки этих негодяев быть не может. Просто нелюди. Ударили по скоплению людей в пятницу вечером», — заявил Пушилин. Он также уточнил, что на территории, попавшей под удар, нет никаких военных объектов. «Есть магазин, остановка общественного транспорта рядом», — заключил врио главы ДНР.

О прилетах ракет ВСУ в ДНР и Макеевке стало известно 12 ноября. По территориям было выпущено около 100 снарядов из реактивной системы залпового огня «ГРАД».

Происшествия,СВО,Денис Пушилин,
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