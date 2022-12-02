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1 час назад

На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками

Lenta.ru

В Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. Об этом сообщает региональное МЧС в своем Telegram-канале.

На российской реке оторвалась льдина с 33 рыбаками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром 2 декабря недалеко от Чебоксарской гидроэлектростанции.

«К месту ЧП оперативно выехали спасатели Новочебоксарской спасательной станции на аэроботе "Ижора -600“. К ним на помощь прибыли спасатели из городов Мариинский Посад и Чебоксары на таких же спасательных судах, службы жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.

В результате спасательной операции все 33 россиянина были сняты со льдины и доставлены на берег. В ведомстве добавили, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Ранее на Сахалине на льдине в море унесло около 40 рыбаков. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и доставили россиян на устойчивый лед.

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