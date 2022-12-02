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15 минут назад

В Подмосковье три человека попали под поезд

Мослента

Три человека попали под поезд в Подмосковье, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. Одна женщина погибла.

В Подмосковье три человека попали под поезд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вечером в четверг, 1 декабря, на перегоне между станциями "Шатура" и "Кривандино" Казанского направления МЖД пассажирским поездом сообщением Москва — Казань были травмированы трое граждан. Женщина 1975 года рождения от полученных травм скончалась. Мужчина 1977 года рождения и женщина 1983 года рождения госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники транспортной полиции и следователи устанавливают обстоятельства произошедшего в Подмосковье. Транспортная полиция призывает граждан соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге.

Ранее в подмосковной Дубне столкнулись грузовик и электричка. Водитель грузовика не убедился в безопасности совершаемого маневра и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом.

Происшествия,МВД России,
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