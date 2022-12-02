В Подмосковье три человека попали под поезд

«Вечером в четверг, 1 декабря, на перегоне между станциями "Шатура" и "Кривандино" Казанского направления МЖД пассажирским поездом сообщением Москва — Казань были травмированы трое граждан. Женщина 1975 года рождения от полученных травм скончалась. Мужчина 1977 года рождения и женщина 1983 года рождения госпитализированы», — рассказали в ведомстве.