Названа предварительная причина крушения МиГ-31 в Приморье

Причиной крушения самолета МиГ-31, который упал в Приморском крае близ села Алексеевка, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Восточном военном округе, передает ТАСС.

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По данным Минобороны, самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета, экипажу удалось катапультироваться.

В оборонном ведомстве также отчитались, что истребитель летел без боекомплекта и потерпел крушение в безлюдном месте, в связи с чем разрушений на земле нет.