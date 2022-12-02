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1 час назад

Пришвартованное судно загорелось на юге Москвы

Никита Бородкин

Пришвартованное судно загорелось на юге Москвы на Москве-реке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, по предварительной информации, пострадал один человек.

Инцидент произошел в районе улицы Борисовские пруды. Общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров.

Напомним, что в четверг, 1 декабря, в городском округе Раменское в Подмосковье загорелся цех по производству пластика. Площадь пожара составила порядка 480 квадратных метров. В МЧС заявляли, что высота горящего строения превышала пять метров.

К тушению были привлечены три единицы техники и 11 спасателей. О пострадавших в инциденте не сообщалось. Причины возгорания выясняются.

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