Пришвартованное судно загорелось на юге Москвы на Москве-реке. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах, по предварительной информации, пострадал один человек.

Инцидент произошел в районе улицы Борисовские пруды. Общая площадь возгорания составляет порядка 20 квадратных метров.

Напомним, что в четверг, 1 декабря, в городском округе Раменское в Подмосковье загорелся цех по производству пластика. Площадь пожара составила порядка 480 квадратных метров. В МЧС заявляли, что высота горящего строения превышала пять метров.