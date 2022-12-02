Стало известно о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Ночью 2 декабря в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщил глава подчиненной украинским властям областной администрации Александр Старух , передает РБК .

«Целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра», — заявил он.

В результате начался пожар, который был оперативно потушен, добавил глава администрации. Как утверждает Старух , пострадавших нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Харьковской области. Кроме того, в регионе, а также Полтавской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога.