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12 минут назад

Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу

Lenta.ruиещё 12

Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшей вице-мэру города Наталье Соколовой, проходящей по уголовному делу о превышении полномочий. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Бывшую вице-мэра Владивостока Соколову заключили под стражу
Фото: Анатолий Жданов / КоммерсантъАнатолий Жданов / Коммерсантъ

Постановление суда было вынесено 3 декабря по ходатайству следователя. Экс-чиновница арестована сроком на два месяца. Второй фигурант дела — сотрудник краевого министерства земельных отношений Армен Карпетян помещен под домашний арест.

Следствие оценивает ущерб по делу Соколовой в 78 миллионов рублей.

По данным следствия, с ноября 2015-го по сентябрь 2016 года соучастники продали участок площадью 11 410 квадратных метров членам гаражно-строительного кооператива без проведения торгов, при этом плата была несоразмерна площади расположенных на нем 13 капитальных гаражей. Второй аналогичный эпизод был совершен в период с октября 2015-го по январь 2022 года.

Соколову задержали 1 декабря.

Происшествия,Наталья Соколова,
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