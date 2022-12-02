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9 минут назад

Десятки россиян оказались отрезаны от мира из-за ледникового селя

Lenta.ru

В Республике Алтай десятки россиян оказались отрезаны от внешнего мира из-за ледникового селя на реке. Кадры с места схода селя публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видна мощная волна ледяного селя, которая накрывает реку близ населенных пунктов. Поток воды с глыбами и обломками деревьев идет в сторону жилых домов.

В Республику Алтай пришли аномальные морозы, столбики термометров в регионе опускаются до минус 25 градусов. В местной группе в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что в Эдигане из-за ледяного селя 15 домовладений оказались отрезаны от цивилизации.

Аномальные морозы также пришли в Иркутскую область, где из-за погодных условий ввели режим повышенной готовности — он продлится до 5 декабря. Губернатор региона Игорь Кобзев рассказал, что в ближайшее время местами столбики термометров опустятся до 32 градусов ниже нуля.

Происшествия,Видео,Игорь Кобзев,
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