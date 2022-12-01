ВСУ обстреляли с дрона поселок Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле Вооруженными силами Украины поселка Теткино. Детали произошедшего он рассказал у себя в Telegram-канале.

Фото: Роман Старовойт/Telegram Роман Старовойт/Telegram

По словам Старовойта, ВСУ совершили атаку на поселок с использованием беспилотника, с которого было сброшено взрывное устройство.

«К счастью, пострадавших нет. Дома и социальные объекты также не повреждены», — написал он.

При этом губернатор отметил, что в результате удара оказалась нарушена работа подстанции, из-за чего Теткино и соседнее село Попово-Лежачи оказались обесточены.

«Аварийные бригады уже на месте, восстановить снабжение планируется в ближайшее время», — добавил Старовойт.

На время работ, котельную, обслуживающую Теткино и Попово-Лежачи, подключат к электрогенераторам, подчеркнул он.

ВСУ уже не в первый раз совершают атаки на данные населенные пункты в Курской области.