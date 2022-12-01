Один человек пострадал при обстреле ВСУ российского села

Один человек пострадал при обстреле села Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают российское село в течение всего дня. В результате один местный житель получил осколочные ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Гладков добавил, что в селе были повреждены два частных домовладения, а также линии электропередач. В данный момент оперативные службы проводят подомовой обход.