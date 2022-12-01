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46 минут назад

При крушении в Армении погибло два русских пилота

Елена Прошина

На территории Армении потерпел крушение самолет B55. МЧС республики сообщило, что два погибших при крушении пилота были россиянами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС страны Айка Костаняна.

Пилоты-россияне погибли при крушении самолета в Армении
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики АрменияМинистерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

«В результате крушения самолета погибли граждане России – А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.)», – сказал он.

По данным Комитета гражданской авиации Армении, лёгкий двухмоторный самолет летел из ереванского аэропорта Звартноц в Астрахань.

«Борт упал в открытом поле у села Джрабер, инфраструктуры не повреждены, других погибших не найдено», – поделился подробностями Костанян.

Других подробностей происшествия пока нет. Правоохранительные органы Армении выясняют обстоятельства и причины произошедшего.

Небольшой самолет упал на жилой дом в США

Ранее частный вертолет потерпел крушение в Тверской области, два человека погибли.

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