Пилоты-россияне погибли при крушении самолета в Армении

На территории Армении потерпел крушение самолет B55. МЧС республики сообщило, что два погибших при крушении пилота были россиянами. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МЧС страны Айка Костаняна.
«В результате крушения самолета погибли граждане России – А.П. (1979 г.р.) и В.Р. (1983 г.р.)», – сказал он.
По данным Комитета гражданской авиации Армении, лёгкий двухмоторный самолет летел из ереванского аэропорта Звартноц в Астрахань.
«Борт упал в открытом поле у села Джрабер, инфраструктуры не повреждены, других погибших не найдено», – поделился подробностями Костанян.
Других подробностей происшествия пока нет. Правоохранительные органы Армении выясняют обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее частный вертолет потерпел крушение в Тверской области, два человека погибли.