В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
53 минуты назад

Власти: над Белгородом сработала система ПВО

Мария Иванова

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем 1 декабря над Белгородом и областью сработала система ПВО, никто не пострадал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Над Белгородом сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В области сегодня неспокойно», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что «последствия на земле» проверяют оперативные службы.

Также 1 декабря были обстреляны белгородские села в Валуйском и Шебекинском округах. Небольшие повреждения получили жилые дома, здания Дома культуры и детского сада.

Об обстреле Шебекинского округа Гладков сообщал 29 ноября. Попадания были зафиксированы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. При обстрелах никто не пострадал, незначительные повреждения получили несколько частных домов, были повреждены газопровод и линии электропередач.

Происшествия,СВО,Вячеслав Гладков,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители