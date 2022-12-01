Над Белгородом сработала система ПВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что днем 1 декабря над Белгородом и областью сработала система ПВО, никто не пострадал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«В области сегодня неспокойно», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что «последствия на земле» проверяют оперативные службы.
Также 1 декабря были обстреляны белгородские села в Валуйском и Шебекинском округах. Небольшие повреждения получили жилые дома, здания Дома культуры и детского сада.
Об обстреле Шебекинского округа Гладков сообщал 29 ноября. Попадания были зафиксированы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. При обстрелах никто не пострадал, незначительные повреждения получили несколько частных домов, были повреждены газопровод и линии электропередач.