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15 минут назад

Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде

Lenta.ru

Московский пенсионер попытался спасти своего щенка, но провалился под лед и утонул. Об этом сообщает «МК».

Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

29 ноября 69-летний житель района Строгино гулял с девятимесячным цвергшнауцером возле Москвы-реки. Щенок выбежал на лед и мужчина побежал за ним, испугавшись, что пес провалится в воду. Лед не выдержал веса пенсионера и проломился, мужчина упал в реку.

Очевидцы произошедшего вызвали спасателей, но спасти удалось только щенка — пенсионер ушел под воду и его унесло течением. Тело мужчины обнаружили в левом притоке Москвы-реки на следующий день — его извлекли из реки Сходни.

Как отмечает издание, пенсионер вел активный образ жизни, занимался волейболом и играл в шахматы.

Ранее в Подмосковье утонул восьмиклассник — он гулял с другом и провалился под лед на реке. Тело мальчика нашли сотрудники Мособлпожспаса.

В МЧС предупреждают, что при выходе на лед надо быть крайне внимательным. В случае падения в воду необходимо стабилизировать дыхание и постараться зацепиться за ледяную кромку, чтобы избежать погружения с головой.

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