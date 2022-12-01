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38 минут назад

Самолет B55 разбился в Армении

Мария Иванова

В четверг, 1 декабря, в Армении разбился легкий двухмоторный самолет Beechcraft B-55 Baron. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет B55 разбился в Армении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На месте крушения обнаружены два тела. Причина происшествия пока неизвестна.

Sputnik уточняет, что самолет упал в районе села Джрабер (Котайкская область) и загорелся.

На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.

В Татарстане ранее разбился легкомоторный самолет L-410, принадлежавший аэроклубу. На борту находились 22 человека, 20 из которых - парашютисты. Шесть человек выжили, они попали в больницы в тяжелом состоянии.

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