Самолет B55 разбился в Армении

В четверг, 1 декабря, в Армении разбился легкий двухмоторный самолет Beechcraft B-55 Baron. Об этом сообщает ТАСС.

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На месте крушения обнаружены два тела. Причина происшествия пока неизвестна.

Sputnik уточняет, что самолет упал в районе села Джрабер (Котайкская область) и загорелся.

На место происшествия выехали два пожарно-спасательных отряда областного управления МВД, три спасательных отряда центра специального назначения ДПС и дежурная группа Управления медицинского обеспечения.