В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

В городском округе Раменское в Московской области цех по производству пластика охватил пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ .

30 ноября стало известно о пожаре на ТЭЦ-9 в Перми. Огнем была охвачена кровля котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. Позднее пожар на площади 100 кв. м ликвидировали. Инцидент привел к тому, что трое человек пострадали, один из них погиб. СМИ сообщали об увеличении числа пострадавших до шести человек. Возбуждено уголовное дело.