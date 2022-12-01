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25 минут назад

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика

Лера Букина

В городском округе Раменское в Московской области цех по производству пластика охватил пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

В Подмосковье загорелся цех по производству пластика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В деревне Кузнецово на улице Центральная горит цех по производству пластика на площади 450 квадратных метров», - подчеркнул собеседник агентства.

Он оценил высоту горящего строения в пять метров.

30 ноября стало известно о пожаре на ТЭЦ-9 в Перми. Огнем была охвачена кровля котлотурбинного цеха во время ремонтно-сварочных работ. Позднее пожар на площади 100 кв. м ликвидировали. Инцидент привел к тому, что трое человек пострадали, один из них погиб. СМИ сообщали об увеличении числа пострадавших до шести человек. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,МЧС России,
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