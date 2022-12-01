Российского экс-главу поселения осудили за избиение 11-летнего мальчика

В Вологодской области привлекли ответственности главу Судского сельского поселения за оскорбление и избиение 11-летнего мальчика. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

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Инцидент произошел днем 26 июля 2022 года в деревне Большая Дора. Женщина находилась на футбольном поле. Там она оскорбила и пнула по ноге одного из малолетних спортсменов.

Оказалось, что глава поселения возмутилась тем, что мальчик не хотел участвовать во флешмобе.