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16 минут назад

Под Вологдой осудили экс-главу поселения за избиение 11-летнего мальчика из-за флешмоба

Газета.Ru

В Вологодской области привлекли ответственности главу Судского сельского поселения за оскорбление и избиение 11-летнего мальчика. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Российского экс-главу поселения осудили за избиение 11-летнего мальчика
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел днем 26 июля 2022 года в деревне Большая Дора. Женщина находилась на футбольном поле. Там она оскорбила и пнула по ноге одного из малолетних спортсменов.

Оказалось, что глава поселения возмутилась тем, что мальчик не хотел участвовать во флешмобе.

В результате бывшей главе назначено наказание в виде штрафов в размере трех и пяти тысяч рублей.

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