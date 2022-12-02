Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве

Следствие просит арестовать замначальника ГУ МЧС - главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Пресненском районном суде, куда поступило соответствующее ходатайство.
"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказали в суде.
Накануне сообщалось, что Зотов задержан по подозрению в получении взятки.
Наказание по данной статье предусматривает до шести лет тюрьмы, а также многократный штраф и запрет занимать определенные должности.