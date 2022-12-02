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33 минуты назад

Следствие просит арестовать обвиняемого в получении взятки замглавы ГУ МЧС Москвы Зотова

ТАССиещё 11

Следствие просит арестовать замначальника ГУ МЧС - главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Пресненском районном суде, куда поступило соответствующее ходатайство.

Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве
Фото: Информационный центр правительства МосквыИнформационный центр правительства Москвы

"В Пресненский районный суд города Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Зотова Сергея Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказали в суде.

Накануне сообщалось, что Зотов задержан по подозрению в получении взятки.

Наказание по данной статье предусматривает до шести лет тюрьмы, а также многократный штраф и запрет занимать определенные должности.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,Сергей Зотов,
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