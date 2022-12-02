Следствие попросило арестовать замглавы ГУМЧС по Москве

Следствие просит арестовать замначальника ГУ МЧС - главного инспектора по маломерным судам Москвы Сергея Зотова по делу по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Пресненском районном суде, куда поступило соответствующее ходатайство.