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1 час назад

Потолок рухнул в кофейне в бизнес-центре Петербурга

Никита Бородкин

Потолок обрушился на столики для посетителей в кофейне в бизнес-центре «Атлантик Сити» на улице Беговой в Санкт-Петербурге. Как сообщает «КП», в инциденте никто не пострадал.

Потолок рухнул в кофейне в бизнес-центре Петербурга
Фото: соцсетисоцсети

Сейчас территорию огородили. Причины произошедшего пока неизвестны — сейчас в них разбирается администрация бизнес-центра. По словам свидетелей инцидента, обрушение произошло в тот момент, когда кафе было закрыто для посетителей.

Напомним, что 5 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар — в продуктовом магазине на проспекте Науки загорелся подвесной потолок. В ликвидации возгорания приняли участие 10 спасателей. Пострадавших в происшествии нет.

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