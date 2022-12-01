Потолок рухнул в кофейне в бизнес-центре Петербурга

Потолок обрушился на столики для посетителей в кофейне в бизнес-центре «Атлантик Сити» на улице Беговой в Санкт-Петербурге. Как сообщает «КП», в инциденте никто не пострадал.
Сейчас территорию огородили. Причины произошедшего пока неизвестны — сейчас в них разбирается администрация бизнес-центра. По словам свидетелей инцидента, обрушение произошло в тот момент, когда кафе было закрыто для посетителей.
Напомним, что 5 октября в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел пожар — в продуктовом магазине на проспекте Науки загорелся подвесной потолок. В ликвидации возгорания приняли участие 10 спасателей. Пострадавших в происшествии нет.