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1 час назад

В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку

Lenta.ru

Вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы Омской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас выясняется, сколько человек находилось на борту воздушного судна в российском регионе. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб и медики.

Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту воздушного судна находились пять человек.

Пожара после крушения не возникло.

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