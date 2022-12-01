В российском регионе вертолет совершил вынужденную посадку

Вертолет совершил вынужденную посадку из-за отказа одного двигателя неподалеку от деревни Киксы Омской области. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Сейчас выясняется, сколько человек находилось на борту воздушного судна в российском регионе. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
К месту происшествия направились сотрудники экстренных служб и медики.
Ранее сообщалось, что в Костромской области упал вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс. На борту воздушного судна находились пять человек.
Пожара после крушения не возникло.