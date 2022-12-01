Следователь полиции подделала протокол допроса россиянина и получила срок

В Екатеринбурге 35-летнюю начальницу отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела СУ УМВД России по городу осудили на три года за фальсификацию доказательства по уголовному делу. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

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Также ей в течение двух лет запретили работать в правоохранительных органах. Ее отправят в колонию после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Отмечается, что на время расследования и рассмотрения дела сотрудницу МВД отстранили от должности.

По данным надзорного ведомства, следователь полиции, расследуя дело о преступлениях против собственности и в сфере экономической деятельности, подделала протокол допроса свидетеля и указала его как одно из доказательств, направив дело на рассмотрение в суд.