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8 минут назад

Следователь полиции подделала протокол допроса россиянина и получила срок

Lenta.ru

В Екатеринбурге 35-летнюю начальницу отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела СУ УМВД России по городу осудили на три года за фальсификацию доказательства по уголовному делу. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Следователь полиции подделала протокол допроса россиянина и получила срок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также ей в течение двух лет запретили работать в правоохранительных органах. Ее отправят в колонию после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Отмечается, что на время расследования и рассмотрения дела сотрудницу МВД отстранили от должности.

По данным надзорного ведомства, следователь полиции, расследуя дело о преступлениях против собственности и в сфере экономической деятельности, подделала протокол допроса свидетеля и указала его как одно из доказательств, направив дело на рассмотрение в суд.

Во время судебного заседания свидетель рассказал, что этих показаний он не давал. Это подтвердила почерковедческая экспертиза. При этом вину в содеянном следователь не признала, заявив, что свидетель сам подписал протокол.

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