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46 минут назад

В Москве при пожаре в жилом доме заживо сгорел человек

Lenta.ruиещё 2

В Москве в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, пишет АГН «Москва».

В Москве при пожаре в жилом доме заживо сгорел человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным управления, огонь распространился в доме №28 на улице Генерала Белова, площадь пожара составила пять квадратных метров. При пожаре заживо сгорел человек — его тело обнаружили пожарные.

О личности погибшего информации пока нет. Пожар был ликвидирован самозатуханием.

Ранее в столице произошел мощный пожар в поликлинике, которая находится на ремонте. Огонь распространился по зданию, так как в подвале поликлиники загорелся утеплитель.

Происшествия,Новости регионов,Пожар в Барнауле,МЧС России,
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