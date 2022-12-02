В Москве при пожаре в жилом доме заживо сгорел человек

В Москве в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в столичном главке МЧС, пишет АГН «Москва».

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По данным управления, огонь распространился в доме №28 на улице Генерала Белова, площадь пожара составила пять квадратных метров. При пожаре заживо сгорел человек — его тело обнаружили пожарные.

О личности погибшего информации пока нет. Пожар был ликвидирован самозатуханием.