Три человека погибли при пожаре в Барнауле

Три человека погибли в результате пожара в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

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"В 4:25 утра во время пожара в строении, расположенной по адресу ул. Анатолия, 106а, погибли три человека, в том числе ребенок", - говорится в заявлении.

Причина ЧП устанавливается. В пресс-службе регионального Следственного Управления Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Погибли женщина и мужчина 1974 года рождения, и их дочь 2008 г. р., пишет ТАСС. Как уточняет информагентство, пожар произошел в пристройке к историческому зданию, в котором расположен Дом архитектора.