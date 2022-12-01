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1 час назад

Три человека погибли при пожаре в Барнауле

Газета.Ruиещё 3

Три человека погибли в результате пожара в Барнауле. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Три человека погибли при пожаре в Барнауле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 4:25 утра во время пожара в строении, расположенной по адресу ул. Анатолия, 106а, погибли три человека, в том числе ребенок", - говорится в заявлении.

Причина ЧП устанавливается. В пресс-службе регионального Следственного Управления Следственного комитета России сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Погибли женщина и мужчина 1974 года рождения, и их дочь 2008 г. р., пишет ТАСС. Как уточняет информагентство, пожар произошел в пристройке к историческому зданию, в котором расположен Дом архитектора.

Ранее в Саратове при пожаре погибли двое маленьких детей и их мать.

Происшествия,Следственный комитет,
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