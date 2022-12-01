Новый компьютерный вирус CryWiper атаковал мэрии и суды в регионах РФ

Мэрии и суды в нескольких субъектах России подверглись атаке нового компьютерного вируса CryWiper, который уничтожает содержимое файлов и приводит к появлению на устройстве сообщения с требованием выкупа. Об этом в четверг пишут "Известия" со ссылкой на "Лабораторию Касперского".

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"После заражения устройства CryWiper портил файлы и отображал сообщение с требованиями выкупа. В записке злоумышленники оставляли адрес электронной почты и биткойн-адрес кошелька, указав сумму за расшифровку более 500 тыс. рублей", - приводятся в тексте слова эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Федора Синицына.

По его словам, даже заплатив хакерам, пользователь не сможет сохранить свои файлы. После оплаты они исчезнут без возможности восстановления. При этом такие последствия являются изначальным замыслом разработчика вируса, а не ошибкой, пояснил эксперт.