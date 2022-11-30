Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в ТК в центре города

Украинский снаряд попал в здание ТК «Донецк — Сити» в центре города, также при обстреле повреждения получили пять автомобилей и пять многоквартирных домов, заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Фото: Telegram-канал официального сайта ДНР Telegram-канал официального сайта ДНР

«В результате обстрела ВФУ Киевского района нашего города, зафиксировано прямое попадание в кровлю ТК «Донецк — Сити». Повреждено 5 частных автомобилей и нарушено остекление пяти многоквартирных домов», — сообщил он.

По словам мэра города, всем пострадавшим оказали временную помощь, выделив плёнку для закрытия нарушенных оконных проёмов.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о смерти раненого мирного жителя Донецка после обстрела города со стороны ВСУ.