Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в ТК в центре города

Украинский снаряд попал в здание ТК «Донецк — Сити» в центре города, также при обстреле повреждения получили пять автомобилей и пять многоквартирных домов, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела ВФУ Киевского района нашего города, зафиксировано прямое попадание в кровлю ТК «Донецк — Сити». Повреждено 5 частных автомобилей и нарушено остекление пяти многоквартирных домов», — сообщил он.
По словам мэра города, всем пострадавшим оказали временную помощь, выделив плёнку для закрытия нарушенных оконных проёмов.
Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о смерти раненого мирного жителя Донецка после обстрела города со стороны ВСУ.
Также в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что мирная жительница погибла в Сватове в результате удара боевиков ВСУ.