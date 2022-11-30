12 белорусов госпитализированы из-за менингита в Подмосковье

В городском округе Истра в Подмосковье госпитализированы с подозрением на менингит 12 граждан Белоруссии. По предварительным данным, один из них скончался. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на посольство РБ в России.

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В дипмиссии подчеркнули, что двенадцать граждан республики были госпитализированы в медицинские учреждения.

Дипломаты уточнили, что у двоих по результатам обследования диагноз не подтвердился. Восемь больных находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом состоянии.