Суд продлил домашний арест бывшему наркологу Брюну

Суд продлил домашний арест бывшему главному внештатному наркологу России Евгению Брюну. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Тверского районного суда в среду, 30 ноября.

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По данным пресс-службы, действие меры пресечения продлили на два месяца, до 3 февраля 2023 года.

Евгения Брюна, а также нескольких его подельников, подозревают в хищении не менее 20 миллионов рублей. Один из фигурантов дела, Владимир Якушев, уже признал свою вину и пошел на сделку со следствием.