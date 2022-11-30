В Калининграде сымитировали захват школы с оружием

В школе поселка Тишино в Калининградской области провели учения, во время которых сымитировали вооруженный захват школы. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщила администрация Багратионовского муниципального округа.

Фото: VK VK

Отмечается, что в учениях приняли участие персонал и ученики школы. Темой тренировки стал «Порядок действий при совершении террористического акта в форме захвата в заложники». Перед проведением учений «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти» получили соответствующие предупреждения о готовящемся в образовательном учреждении мероприятии.

«В 11 часов 40 минут была проведена имитация захвата в заложники учащихся 4 класса в количестве 22 человек и одного учителя», — говорится в сообщении.

На фотографиях, приложенных к посту, видно, что вооруженный мужчина стоит напротив детей, направив на них автомат. Заложники же держат руки за головой, опустив ее на парты лицом вниз.

Учителя и ученики, находящиеся в ближайших кабинетах, в это время заблокировали входные двери, закрыв их на ключ и придвинув к ним столы. Спустя пять минут техработники школы прошли по кабинетам и произнесли кодовое слово. Сразу после этого ученики поочередно стали одеваться и покидать учреждение, отходя от него на безопасное расстояние.

Всего в эвакуации приняли участие 93 обучающихся, 9 учителей, 4 представителя техперсонала и 3 сотрудника столовой.