В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
20 минут назад

В Калининграде сымитировали захват школы с оружием

Елена Прошина

В школе поселка Тишино в Калининградской области провели учения, во время которых сымитировали вооруженный захват школы. Об этом у себя на странице во «ВКонтакте» сообщила администрация Багратионовского муниципального округа.

В Калининграде сымитировали захват школы с оружием
Фото: VKVK

Отмечается, что в учениях приняли участие персонал и ученики школы. Темой тренировки стал «Порядок действий при совершении террористического акта в форме захвата в заложники». Перед проведением учений «территориальные органы федеральных органов исполнительной власти» получили соответствующие предупреждения о готовящемся в образовательном учреждении мероприятии.

«В 11 часов 40 минут была проведена имитация захвата в заложники учащихся 4 класса в количестве 22 человек и одного учителя», — говорится в сообщении.

На фотографиях, приложенных к посту, видно, что вооруженный мужчина стоит напротив детей, направив на них автомат. Заложники же держат руки за головой, опустив ее на парты лицом вниз.

Охрана, рамки, воспитание: эксперты о том, как сделать школу безопасной

Учителя и ученики, находящиеся в ближайших кабинетах, в это время заблокировали входные двери, закрыв их на ключ и придвинув к ним столы. Спустя пять минут техработники школы прошли по кабинетам и произнесли кодовое слово. Сразу после этого ученики поочередно стали одеваться и покидать учреждение, отходя от него на безопасное расстояние.

Всего в эвакуации приняли участие 93 обучающихся, 9 учителей, 4 представителя техперсонала и 3 сотрудника столовой.

В администрации округа уверены, что учения «поспособствовали совершенствованию практических навыков персонала и учеников по действиям в экстремальных ситуациях».

Происшествия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители