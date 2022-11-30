В российском городе водителя раздавило между автобусами

В Волгограде погиб водитель автобуса Волгоградского пассажирского автотранспортного предприятия № 7.

Фото: Hobi industri Hobi industri

55-летний мужчина приехал в автомастерскую предприятия на улице Гороховцев на ремонт. Выйдя из кабины, он дёрнул ручник, но не заглушил двигатель. Автобус покатился и передней частью придавил волгоградца к другому автобусу. Россиянин погиб на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Инцидент произошёл 29 ноября в Тракторозаводском районе города. Мужчина погиб на глазах очевидцев, которые на тот момент находились в автомастерской.

В Следственном комитете подтвердили, что криминального характера смерти нет. Сейчас проводится проверка.

В тот же день и в том же районе Волгограда погиб ещё один водитель автобуса — у 61-летнего мужчины внезапно остановилось сердце. Но это не все печальные новости города за день.