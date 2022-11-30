В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 60.88EUR 63.05
Войти в почту
17 минут назад

В российском городе водителя раздавило между автобусами

Секрет Фирмы

В Волгограде погиб водитель автобуса Волгоградского пассажирского автотранспортного предприятия № 7.

В российском городе водителя раздавило между автобусами
Фото: Hobi industriHobi industri

55-летний мужчина приехал в автомастерскую предприятия на улице Гороховцев на ремонт. Выйдя из кабины, он дёрнул ручник, но не заглушил двигатель. Автобус покатился и передней частью придавил волгоградца к другому автобусу. Россиянин погиб на месте — травмы оказались несовместимы с жизнью.

Инцидент произошёл 29 ноября в Тракторозаводском районе города. Мужчина погиб на глазах очевидцев, которые на тот момент находились в автомастерской.

В Следственном комитете подтвердили, что криминального характера смерти нет. Сейчас проводится проверка.

В тот же день и в том же районе Волгограда погиб ещё один водитель автобуса — у 61-летнего мужчины внезапно остановилось сердце. Но это не все печальные новости города за день.

Ранее «Секрет» писал, что в Волгограде загорелся склад пластиковой продукции. Из-за этого весь город накрыл едкий дым.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители