В Испании сочли взрыв в посольстве Украины терактом

Национальная судебная коллегия Испании расследует взрыв в посольстве Украины 30 ноября как теракт. Об этом сообщает агентство Europa Press.

По данным агентства, по делу о взрыве было инициировано предварительное разбирательство.

Инцидент произошел днем 30 ноября. В посольство поступил крупный пакет с коробкой внутри без указания отправителя, который вызвал подозрения у секретаря, после чего он отнес бандероль начальнику службы безопасности.

Тот открыл во дворе дипмиссии пакет, внутри которого оказалось, как показал предварительный анализ, взрывчатое вещество. В результате он получил легкие ранения и был доставлен в больницу.