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28 минут назад

14-летний школьник внезапно умер на соревнованиях по волейболу в Москве

Провинция.ру

Школьник внезапно умер на соревнованиях по волейболу в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

14-летний подросток внезапно умер во время соревнований по волейболу в Москве. Трагедия произошла вечером 29 ноября в здании средней школы № 1279 на улице Сивашской на юго-западе столицы. По предварительным данным, причиной смерти школьника могли стать сердечная недостаточность и отек головного мозга.

Медики пытались реанимировать подростка, но безуспешно.

Установлено, что в школе № 1279 проходили соревнования по волейболу.

По словам очевидцев, сразу после окончания волейбольного матча 14-летний участник соревнований потерял сознание, у подростка начались судороги. Школьнику незамедлительно стали оказывать первую помощь, одновременно была вызвана скорая помощь. Об этом 30 ноября сообщает РенТВ со ссылкой на охранника учебного заведения.

К моменту прибытия медиков мальчик был еще жив. Школьника увезли в больницу, но спасти не смогли. По предварительным данным, причиной смерти школьника могли стать сердечная недостаточность и отек головного мозга.

В смерти подростка разбираются сотрудники правоохранительных органов. По факту началась доследственная проверка. Выясняется, имел ли юноша медицинский допуск к участию в соревнованиях. Следователи будут разбираться, почему во время спортивных соревнований в школе не дежурила бригада скорой помощи. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Ранее Провинция.ру сообщала, что причиной внезапной смерти 37-летней актрисы столичного театра Луны Наталии Стешенко мог стать оторвавшийся тромб.

Происшествия,Наталия Стешенко,
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