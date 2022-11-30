В МЧС назвали причину пожара на российской ТЭЦ

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов. Такую причину случившегося РИА Новости назвали в МЧС России.

В ведомстве также сообщили, что открытое горение на месте ликвидировано. В результате ЧП пострадали три человека.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей 30 ноября заявили очевидцы. Они также рассказывали о взрыве газовой турбины. На кадрах с места возгорания был виден густой столб дыма. К тушению привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники.