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25 минут назад

В МЧС назвали причину пожара на российской ТЭЦ

Lenta.ru

Пожар на ТЭЦ-9 в Перми произошел из-за ремонтных работ на кровле одного из цехов. Такую причину случившегося РИА Новости назвали в МЧС России.

В ведомстве также сообщили, что открытое горение на месте ликвидировано. В результате ЧП пострадали три человека.

О пожаре на одной из пермских теплоэлектроцентралей 30 ноября заявили очевидцы. Они также рассказывали о взрыве газовой турбины. На кадрах с места возгорания был виден густой столб дыма. К тушению привлекли 79 человек, а также 23 единицы техники.

Очевидцы назвали причину пожара на российской ТЭЦ

Согласно предварительным данным, один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти. Спасатели продолжают проводить эвакуацию персонала.

Происшествия,Видео,МЧС России,
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