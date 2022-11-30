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14 минут назад

Очевидцы назвали причину пожара на российской ТЭЦ

Lenta.ru

Рабочие ТЭЦ-9, находящейся в Перми, заявили, что пожар начался из-за взрыва газовой турбины. Слова очевидцев приводит Telegram-канал Shot.

По их данным, пожару на энергообъекте присвоен третий ранг сложности. Официальной информации о причине пожара на данный момент нет.

О пожаре на одной из городских теплоэлектроцентралей ранее 30 ноября сообщили очевидцы. Они также опубликовали кадры с места, на которых видно густой столб дыма.

Позднее стало известно, что при ЧП на ТЭЦ пострадали три человека.

Крупный пожар произошел на ТЭЦ в Перми

Ранее в сети появилась видеозапись мощного пожара в торговом центре «Взлетка Plaza» в Краснодаре. На кадрах видны огромные языки пламени размером с высоту торгового центра.

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