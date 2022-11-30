Пятиклассник насмерть замерз у школы под Пермью

Мальчик ушел в школу утром во вторник, 29 ноября, и не вернулся домой. На следующий день его труп обнаружили у теплотрассы за зданием школы. Выяснилось, что мать школьника о потере сына в полицию не заявляла и не знала о том, что он пропал. Последней его видела бабушка, которая рассказала, что мальчик зашел к ней после уроков и взял бутылку самогона.