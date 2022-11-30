Пятиклассник насмерть замерз у школы под Пермью

В Губахе Пермского края возле школы нашли тело пятиклассника. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, 11-летний ребенок замерз насмерть.
Мальчик ушел в школу утром во вторник, 29 ноября, и не вернулся домой. На следующий день его труп обнаружили у теплотрассы за зданием школы. Выяснилось, что мать школьника о потере сына в полицию не заявляла и не знала о том, что он пропал. Последней его видела бабушка, которая рассказала, что мальчик зашел к ней после уроков и взял бутылку самогона.
Бутылку с алкоголем нашли возле тела ребенка, однако употреблял ли он его — не уточняется. Также на месте нашли следы крови. Предположительно, он умер от переохлаждения, однако точная причина смерти станет известна лишь после проведения соответствующей экспертизы.
Напомним, что утром в понедельник, 21 ноября, «КамАЗ» насмерть задавил 10-летнюю девочку на улице Родниковая в Москве. Грузовик наехал на ребенка на пешеходном переходе неподалеку от остановки общественного транспорта.