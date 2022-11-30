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21 минуту назад

Тело пятиклассника обнаружили возле школы в Пермском крае

Никита Бородкин

В Губахе Пермского края возле школы нашли тело пятиклассника. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, 11-летний ребенок замерз насмерть.

Пятиклассник насмерть замерз у школы под Пермью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мальчик ушел в школу утром во вторник, 29 ноября, и не вернулся домой. На следующий день его труп обнаружили у теплотрассы за зданием школы. Выяснилось, что мать школьника о потере сына в полицию не заявляла и не знала о том, что он пропал. Последней его видела бабушка, которая рассказала, что мальчик зашел к ней после уроков и взял бутылку самогона.

Бутылку с алкоголем нашли возле тела ребенка, однако употреблял ли он его — не уточняется. Также на месте нашли следы крови. Предположительно, он умер от переохлаждения, однако точная причина смерти станет известна лишь после проведения соответствующей экспертизы.

Напомним, что утром в понедельник, 21 ноября, «КамАЗ» насмерть задавил 10-летнюю девочку на улице Родниковая в Москве. Грузовик наехал на ребенка на пешеходном переходе неподалеку от остановки общественного транспорта.

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