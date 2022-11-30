В российском городе загорелась ТЭЦ

Жители Перми сообщают о пожаре на одной из ТЭЦ. Об этом в среду, 30 ноября, пишет «Интерфакс».

Очевидцы также публикуют в соцсетях кадры с места происшествия. На записи видно огромные клубы дыма.

Позже в управлении МЧС по российскому региону сообщили, что инфомация о пожаре на ТЭЦ-9 поступила 30 ноября в 12:58. По оперативным данным, загорелась кровля одного из цехов. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники. Площадь пожара уточняется.