В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль

Неизвестные обстреляли автомобиль во дворе одного из жилых домов в Чечне. Об этом сообщает ren.tv.

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Отмечается, что инцидент произошел около восьми утра в станице Ассиновской Серноводского района. Несколько неизвестных людей обстреляли автомобиль с находящимся в салоне 25-летним водителем. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в живот. Он доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшим удалось скрыться.

О том, что стало причиной обстрела машины неизвестно. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.