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31 минуту назад

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль, водитель ранен

Газета.Ru

Неизвестные обстреляли автомобиль во дворе одного из жилых домов в Чечне. Об этом сообщает ren.tv.

В Чечне неизвестные обстреляли автомобиль
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что инцидент произошел около восьми утра в станице Ассиновской Серноводского района. Несколько неизвестных людей обстреляли автомобиль с находящимся в салоне 25-летним водителем. В результате мужчина получил огнестрельное ранение в живот. Он доставлен в больницу, его состояние медики оценивают как средней тяжести. Нападавшим удалось скрыться.

О том, что стало причиной обстрела машины неизвестно. Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя УАЗа, который перевозил в машине патроны и три пистолета времен Великой Отечественной войны.

Происшествия,ГИБДД,
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