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1 час назад

Названа причина возгорания резервуаров с нефтью под Брянском

Елена Прошина

Стала известна причина пожара в Суражском районе Брянской области. Возгорание произошло из-за попадания неустановленного боеприпаса. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще 2 резервуара. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в настоящее время пожар локализован.

«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», - написал он в Телеграм-канале.

В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами

Ранее сообщалось, что в Суражском районе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших пока нет.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,
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