Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще 2 резервуара. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз , в настоящее время пожар локализован.

Ранее сообщалось, что в Суражском районе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших пока нет.