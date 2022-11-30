Стала известна причина пожара в Суражском районе Брянской области. Возгорание произошло из-за попадания неустановленного боеприпаса. Об этом сообщают «Известия».
Сообщается, что боеприпас был сброшен с беспилотника в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись еще 2 резервуара. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в настоящее время пожар локализован.
«Благодаря слаженной и оперативной работе пожарно-спасательных подразделений пожар в Суражском районе локализован», - написал он в Телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Суражском районе произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами. Площадь пожара составила 4 тысячи кв. м. К тушению привлечено более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Дополнительно была направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Брянской области. Сведений о пострадавших пока нет.