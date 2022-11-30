Пожар в резервуаре с нефтью в Брянской области произошел после попадания боеприпаса. Такую причину случившегося в граничащем с Украиной регионе назвал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, боеприпас был сброшен с беспилотного летательного аппарата. Предварительно, в результате загорелись два резервуара с дизельным топливом.

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что пожар в резервуаре с нефтью в Суджанском районе локализован.

О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром в среду, 30 ноября. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Богомаз заявил, что никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.