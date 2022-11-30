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1 час назад

Названа причина пожара в резервуаре с нефтью в граничащем с Украиной регионе

Lenta.ruиещё 2

Пожар в резервуаре с нефтью в Брянской области произошел после попадания боеприпаса. Такую причину случившегося в граничащем с Украиной регионе назвал телеканал РЕН ТВ.

По его данным, боеприпас был сброшен с беспилотного летательного аппарата. Предварительно, в результате загорелись два резервуара с дизельным топливом.

Впоследствии губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что пожар в резервуаре с нефтью в Суджанском районе локализован.

О пожаре в граничащем с Украиной регионе стало известно утром в среду, 30 ноября. Площадь пожара составила 1,8 тысячи квадратных метров, к его тушению привлекли более 80 человек и 30 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Богомаз заявил, что никто не пострадал, но не назвал причины случившегося.

В Брянской области горят резервуары с нефтепродуктами

19 октября Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Видео,Александр Богомаз,Владимир Путин,
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