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38 минут назад

Упавший телевизор проломил череп двухлетней россиянке

Lenta.ru

В Сургуте двухлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упал телевизор. Об этом сообщает Сургутская клиническая травматологическая больница в своем Telegram-канале.

В Сургуте телевизор упал на двухлетнюю девочку и проломил ей череп
Фото: 

По информации авторов поста, девочка сама опрокинула на себя телевизор. В результате ее госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. На данный момент состояние ребенка стабилизировали. Пострадавшую перевели из реанимации в палату детского нейрохирургического отделения, где она находится под присмотром врачей.

Ранее похожая история произошла в Сланцевском районе Ленинградской области, где из-за упавшего телевизора впал в кому двухлетний мальчик. Медики выявили у него перелом костей носа, ушибленную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму. Предположительно, родители не уследили за сыном, и он опрокинул технику на себя.

Кроме того, в ноябре 2021 года телевизор насмерть придавил трехлетнего мальчика в Тюмени. Как стало известно, мать ребенка отлучилась из дома, оставив его одного. Вернувшись, она пыталась сама реанимировать сына, а также вызвала скорую помощь, однако медики не смогли спасти его.

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