В Сургуте телевизор упал на двухлетнюю девочку и проломил ей череп

В Сургуте двухлетняя девочка попала в больницу после того, как на нее упал телевизор. Об этом сообщает Сургутская клиническая травматологическая больница в своем Telegram-канале.

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По информации авторов поста, девочка сама опрокинула на себя телевизор. В результате ее госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом костей черепа. На данный момент состояние ребенка стабилизировали. Пострадавшую перевели из реанимации в палату детского нейрохирургического отделения, где она находится под присмотром врачей.

Ранее похожая история произошла в Сланцевском районе Ленинградской области, где из-за упавшего телевизора впал в кому двухлетний мальчик. Медики выявили у него перелом костей носа, ушибленную рану головы и закрытую черепно-мозговую травму. Предположительно, родители не уследили за сыном, и он опрокинул технику на себя.