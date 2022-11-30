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42 минуты назад

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками бизнесмена Шамояна

Вечерняя Москваиещё 2

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного местного бизнесмена Джамала Шамояна. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похитившие девушку в Тамбове оказались родственниками известного бизнесмена
Фото: скрин видеоскрин видео

— Вся троица — родственники местного бизнесмена Джамала Шамояна. Еще в 2020 году его осудили за хищение более 110 миллионов рублей на ремонте дорог. Тогда он получил шесть лет лишения свободы, — рассказал он.

При этом Шамоян не понес наказание за предыдущее хищение. В настоящее время бизнесмен включен в базу розыска МВД России, пишет агентство.

18 ноября 20-летний мужчина с отцом и старшим братом ворвались в квартиру к 18-летней девушке и, применив физическую силу, похитили ее. Уточняется, что родители пострадавшей отказались выдавать ее замуж за юношу, после чего он решился на кражу возлюбленной. В кратчайшие сроки парня задержали и заключили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Еще одна история похищения случилась на западе столицы. Двое мужчин напали на пострадавшего недалеко от Хованского кладбища, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Происшествия,МВД России,
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