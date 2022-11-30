В Хабаровске в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

Сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали вспышку кишечной инфекции в детском саду в Хабаровске, заболели 15 детей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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Заболевание протекает в легкой форме, все дети проходят амбулаторное лечение, за ними установлено медицинское наблюдение.