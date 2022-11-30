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1 час назад

В Хабаровске в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции

ТАСС

Сотрудники Роспотребнадзора зарегистрировали вспышку кишечной инфекции в детском саду в Хабаровске, заболели 15 детей. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

В Хабаровске в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заболевание протекает в легкой форме, все дети проходят амбулаторное лечение, за ними установлено медицинское наблюдение.

Вспышка инфекции произошла в детском саду №75, на объекте проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, дезинфекция. Отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы, проведено обследование персонала и заболевших детей. Работа детсада приостановлена.

Происшествия,Роспотребнадзор,
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