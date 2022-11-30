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26 минут назад

РИА Новости: в Париже психиатры устроили забастовку

Газета.Ru

В Париже работники психиатрических отделений устроили забастовку из-за нехватки кадров и средств для лечения пациентов, пишет РИА Новости.

В Париже психиатры устроили забастовку
Фото: Alexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press AgencyAlexis Sciard/Global Look Press/Keystone Press Agency

Как сообщается, в манифестации, которая прошла во вторник, 29 ноября, перед зданием Министерства здравоохранения Франции в Париже, приняли участие десятки психиатров и представителей отрасли. Протестующие потребовали, чтобы французские власти выделяли больше средств на лечение пациентов и увеличили численность медперсонала. Как рассказала агентству одна из участниц акции, она работает в отделении детской психиатрии уже 20 лет и видит, как условия работы лишь ухудшаются.

"Персонала в отделениях становится все меньше, нам выделяют все меньше средств для обеспечения нашей профессиональной деятельности, особенно в пригородах", — заявила она.

По словам бастующей, в клиниках французской столицы недостаточно отделений для лечения детей, особенно аутистов и детей с особенностями развития. При этом число больных несовершеннолетних пациентов сильно увеличилось, а средств для их лечения не хватает. Таким образом очень многих приходится включать в списки ожидания, указала участница акции. Как отметила детский психиатр, на ситуацию повлиял экономический кризис. Вместе с тем она указала, что "ситуация в сфере здравоохранения и так была тяжелой, а теперь она становится еще хуже".

"Мы просим у правительства больше средств для лечения пациентов и увеличение персонала", - добавила специалист.

Ранее сообщалось, что после призыва движения "Патриоты" потребовать отставки президента Франции Эммануэля Макрона, на площади Пале-Рояль в Париже вышли несколько тысяч демонстрантов.

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