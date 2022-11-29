Два района Курской области оказались обесточены из-за обстрела

В Суджанском и Кореневском районе Курской области наблюдаются проблемы с энергоснабжением из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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Старовойт подчеркнул, что обстрел в настоящее время продолжается. В общей сложности зафиксировано 11 прилетов.

Губернатор уточнил, что при налете пострадал объект энергетической инфраструктуры. В результате «частично обесточены Суджанский и Кореневский районы».

Специалисты экстренных служб после окончания обстрела оценят нанесенный ущерб и приступят к восстановлению системы энергоснабжения, пояснил Старовойт.

Он добавил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших нет.