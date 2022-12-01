Украинская не извинилась перед вдовцом погибшей из-за нее женщины с ребенком

Имран Насардинов, чью жену и четырехлетнего сына сбила Наталья Украинская в Москве, рассказал, что сторона виновницы не попыталась выйти с ним на связь и извиниться. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.
Инцидент произошел вечером 27 ноября 2022 года недалеко от дома 15/10 на улице Свободы в Москве. Женщина не справилась с управлением и на большой скорости влетела в тротуар, где находились жена Насардинова и двое детей, один из которых погиб.
Мужчина сказал, что хотел бы поговорить с Украинской:
«Я хочу понять, кто передо мной».
Если женщина не будет пытаться «выкручиваться» из ситуации и выйдет на связь с мужчиной, он сам будет требовать у суда минимум заключения, прокомментировал вдовец.
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