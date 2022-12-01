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1 час назад

Наталья Украинская не извинилась перед вдовцом погибшей из-за нее женщины с ребенком

Газета.Ruиещё 2

Имран Насардинов, чью жену и четырехлетнего сына сбила Наталья Украинская в Москве, рассказал, что сторона виновницы не попыталась выйти с ним на связь и извиниться. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

Украинская не извинилась перед вдовцом погибшей из-за нее женщины с ребенком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел вечером 27 ноября 2022 года недалеко от дома 15/10 на улице Свободы в Москве. Женщина не справилась с управлением и на большой скорости влетела в тротуар, где находились жена Насардинова и двое детей, один из которых погиб.

Мужчина сказал, что хотел бы поговорить с Украинской:

«Я хочу понять, кто передо мной».

Если женщина не будет пытаться «выкручиваться» из ситуации и выйдет на связь с мужчиной, он сам будет требовать у суда минимум заключения, прокомментировал вдовец.

На свободе девушка сможет работать и покрывать нужды его второго ребенка, который выжил в ДТП. Годовалая девочка сейчас идет на поправку.

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