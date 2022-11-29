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1 час назад

Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания из-за юного возраста

Lenta.ru

Подросток, который вместе с другом заживо сжег женщину в Алапаевске, избежал уголовного преследования из-за своего юного возраста. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на ответ прокуратуры Свердловской области на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Сжегший заживо россиянку подросток избежал наказания
Фото: ТАССТАСС

Из письма ведомства следует, что следователи отказались возбуждать уголовное дело в отношении 12-летнего мальчика, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Второй участник преступления, которому 16 лет, находится под следствием.

19 октября сообщалось, что суд отправил старшего подростка под домашний арест.

Вечером 16 октября школьники гуляли в Алапаевске и увидели пожилую женщину. Они догнали ее и облили легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли из интереса. Когда женщину охватил огонь, подростки побежали к ближайшему жилому дому, стали стучаться в квартиры и просить помочь потушить на улице пожар. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую пенсионерку, но она уже была мертва.

Правоохранители задержали поджигателей. Они полностью признали вину.

Происшествия,Андрей Альшевских,Госдума,
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