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13 минут назад

ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. Об атаке на приграничный регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел
Фото: ТАССТАСС

«По обстрелу Шебекинского округа. Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет», — объяснил глава региона.

При этом, отметил Гладков, зафиксированы незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях, а в Новой Таволжанке на одном из предприятий оказалась повреждена кровля. Кроме того, есть повреждения газопровода и линий электропередач.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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