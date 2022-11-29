ВСУ обстреляли приграничный российский город и несколько сел

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка. Об атаке на приграничный регион сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram -канале.

При этом, отметил Гладков, зафиксированы незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях, а в Новой Таволжанке на одном из предприятий оказалась повреждена кровля. Кроме того, есть повреждения газопровода и линий электропередач.