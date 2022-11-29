Под Челябинском прогремел взрыв

В районе Новосинеглазово под Челябинском произошел взрыв в карьере по производству щебня. Об этом сообщает «74.RU. Новости Челябинска».

В пресс-службе МЧС по региону заявили, что причиной взрыва стал подрыв породы и причин для паники нет.

«На карьере Старосмолинский при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. В связи с промерзшим грунтом количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме», – рассказали в ведомстве.

В сети появилось видео, на котором видно дым от взрыва. Жители Челябинска сообщают, что дымовой столб отчётливо виден из многих точек города.