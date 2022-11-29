В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы вывесившего флаг России мужчину

В Одессе приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену мужчину, вывесившего флаг России на одном из домов города. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.

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«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — сказано в заявлении ведомства.

Он был обвинен в госизмене, попытке похищения человека и коллаборационизме, уточнили в бюро. По информации ГБР, в августе житель Одессы вывесил флаг России, сфотографировал его и передал кадры «для использования в пропагандистских материалах».

Кроме того, как сообщает ведомство, мужчина якобы сотрудничал с российскими спецслужбами, передавая данные о Вооруженных силах Украины (ВСУ) и военных объектах в городе. В бюро также отметили, что он пытался похитить одесского предпринимателя.