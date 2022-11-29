Очевидцы сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгородской области

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на сообщения очевидцев.
В каком районе российского региона сработала система ПВО, не уточняется.
Официального подтверждения этой информации пока нет, власти региона никак не комментировали сообщения о работе ПВО.
Ранее стало известно, что поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины. Было зафиксировано около десяти попаданий снарядов по расположенным в поселке зданиям.