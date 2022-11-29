Очевидцы сообщили о срабатывании системы ПВО в Белгородской области

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород» со ссылкой на сообщения очевидцев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В каком районе российского региона сработала система ПВО, не уточняется.

Официального подтверждения этой информации пока нет, власти региона никак не комментировали сообщения о работе ПВО.