В Гонконге накрыли крупный секс-притон, среди задержанных есть россиянки

В Гонконге были задержаны 17 секс-работниц, четыре из которых были уроженками России и Японии. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: газета.ру газета.ру

Предположительно, публичный дом располагался в пяти отелях, некоторые из которых являются пятизвездочными. Задержание прошло в популярном для туристов районе Чимсачей.

Представитель отдела по борьбе с преступностью Алан Чанг заявил, что у владельца запрещенного бизнеса были связи, с помощью которых он провозил девушек из Европы, Японии и материка, организовал им проживание и место для «работы».

Известно, что девушки из России и Японии брали с каждого клиента $768, ставка местных была ниже. При этом 40% выручки уходило их боссу.

Помимо работниц, полиция задержала двух женщин из «операционного центра», задача которых была находить клиентов.

В настоящее время офицеры пытаются выйти на след двух главных членов банды, сбежавших перед рейдом.