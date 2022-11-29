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15 минут назад

В Гонконге накрыли крупный секс-притон, среди задержанных есть россиянки

Газета.Ru

В Гонконге были задержаны 17 секс-работниц, четыре из которых были уроженками России и Японии. Об этом сообщает South China Morning Post.

В Гонконге накрыли крупный секс-притон, среди задержанных есть россиянки
Фото: газета.ругазета.ру

Предположительно, публичный дом располагался в пяти отелях, некоторые из которых являются пятизвездочными. Задержание прошло в популярном для туристов районе Чимсачей.

Представитель отдела по борьбе с преступностью Алан Чанг заявил, что у владельца запрещенного бизнеса были связи, с помощью которых он провозил девушек из Европы, Японии и материка, организовал им проживание и место для «работы».

Известно, что девушки из России и Японии брали с каждого клиента $768, ставка местных была ниже. При этом 40% выручки уходило их боссу.

Помимо работниц, полиция задержала двух женщин из «операционного центра», задача которых была находить клиентов.

В настоящее время офицеры пытаются выйти на след двух главных членов банды, сбежавших перед рейдом.

Ранее секс-работницу из Нигерии заподозрили в нападении на полицейского в Москве, она прокусила ему штаны.

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